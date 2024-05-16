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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: الأهلي جاهز فنيا وبدنيا لمواجهة الترجي..وحسام حسن صنع لنفسه أزمة

الاهلى
الاهلى

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن فريق الترجي التونسي اختلف كثيرا عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرات السويسري مارسيل كولر، والمباراة القادمة تحتاج للصبر، خصوصا في ظل الدفاع القوي الذي يتميز به صاحب الأرض، كما لابد من استغلال الكرات الثابتة قدر الإمكان.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "كولر ينجح في تحليل أداء أي منافس، والمباراة ستشهد تعامل عالي من جانب الفريقين، وهي مواجهة تكتيكية من الطراز الأول، وتحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وأضاف: "الأهلي جاهز تماما لمواجهة الترجي التونسي، والفريق في حالة بدنية جيدة بكل تأكيد، وكولر يجيد دائمًا عبور المراحل الصعبة وهو ما تكرر في الموسم الماضي بعد الخسارة من صنداونز، وفي الموسم الحالي قبل مواجهة مازيمبي لم يكن في أفضل حال، ثم حدث تحول فني رائع وحقق الأهلي الفوز وصعد لنهائي افريقيا".

وواصل: "التدوير لا يتم بشكل عشوائي، وهناك قياسات بدنية وكل لاعب يختلف مستواه عن الآخر، وكولر يقوم دائمًا بالاستناد على التحليلات والقياسات من أجل تطبيق أفكاره والدفع بلاعبين والتدوير بين عناصر الفريق خلال اللقاءات، وهو يتبع معايير علمية في مسألة اراحة اللاعبين".

وأكمل: "مروان عطية من أبرز اللاعبين المميزين تكتيكيا في وسط ملعب الأهلي، وهو يحفظ واجبات المركز جيدًا ويقوم بالتغطية خلف زملائه، وأتمنى أن يستطيع وسام أبوعلي أو الشحات وتاو تسجيل أهداف، وأتمنى أن يكونوا في أفضل مستواهم فنيا خلال اللقاء".

وتابع: "الزمالك عنده فرصة عظيمة من أجل التتويج بالكونفدرالية، ويجب أن يدرك اللاعبين ذلك، خصوصا بعدما حقق الفريق نتيجة جيدة إلى حد ما في لقاء الذهاب.. واللاعبين عليهم العامل الأكبر مع ضرورة تسجيل أهداف في الشوط الأول، خصوصا مع الضغوط الجماهيرية، والدفاع القوي من جانب نهضة بركان".

وأشار إلى أنه يشعر بقدرة الأهلي والزمالك في التتويج بالبطولتين القاريتين، وأن يقام السوبر الإفريقي على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وأكد أن حسام حسن يعيش في حالة ضغط، وكنت أتمنى أن يصنع حالة هدوء له، وأن يبتعد عن الأحاديث الكثيرة، مشيرا إلى أنه لم يكن في حاجة لصنع أزمات حاليا، وعليه الهدوء حاليًا والتفكير في المرحلة المقبلة. مشيرًا إلى أن كارلوس كيروش كان حريص دائمًا على اكتشاف اللاعبين وساهم في ظهور عدة عناصر مميزة منهم محمد عبدالمنعم في فيوتشر قبل عودته للأهلي.

وأضاف: "متحفظ بكل تأكيد على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حتى لو كانت قناعاته الشخصية، وسبق وعملنا على الدوري المصري مع كيروش وقمنا باكتشاف اللاعبين، والدوري المصري هابط إداريًا وليس فنيًا، لكن الأزمة إدارية في المقام الأول.. لابد أن يركز حسام حسن في المعسكر المقبل، وأن يفرض حالة من الهدوء حاليًا".

وأتم: "أتمنى أن يحقق الأهلي نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي في الذهاب برداس".

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