ضخ استثمارات لزيادة المنتجات الورقية إلى 22 ألف طن سنويا بالسوق المصرية

ضخت استثمارات فى السوق المصرى بإدخال ثلاث آلات حديثة ومتطورة لإنتاج مناديل الوجه واليدين للسوق المصري، وذلك في إطار استراتيجيته لزيادة استثمارات المنتجات الورقية

وقال احمد الفخرانى خبير صناعه المنتجات الورقية ان هذة الخطوة تعكس رؤية فاين للتحديث المتواصل للعمليات الإنتاجية في السوق المصري وزيادة كفاءة وقدرة خطوط الإنتاج بشكل كبير.

وتوقع بضخ هذة الاستثمارات ان يشهد السوق المصرى زيادة فى الانتاج تصل الى نحو 22,000 طن سنويًا.

ولفت الى انه تنطوي هذه الخطوة الاستراتيجية على أهمية كبيرة، لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل تمتد لتشمل التوسع في أسواق جديدة تضاف للدول الـ 25 التي تصدر مجموعة فاين الصحية القابضة منتجاتها إليها حالياً من مصر.

ونوة الى ان ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي يشهدها السوق، خير دليل على أهمية هذا السوق بالنسبة لنا لإمكاناته الهائلة، وعلى الجهود الدؤوبة للبقاء في صدارة المنافسة من خلال المنتجات عالية الجودة