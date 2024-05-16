مسئول أمريكي: واشنطن تشارك جالانت مخاوفه بشأن فرض حكم عسكري على غزة

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن مسؤول أميركي وصفته بالكبير دون أن تسمّه، الخميس، القول إن واشنطن لديها نفس مخاوف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من احتمال فرض حكم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة بعد الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من 7 أشهر.

ونسبت الصحيفة للمسؤول القول إن الولايات المتحدة تشارك جالانت قلقه من عدم وجود أي خطط إسرائيلية للسيطرة وحكم على المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي "بتطهيرها"، ومن ثم يسمح لحماس بإعادة تجميع قواتها في تلك المناطق، مضيفاً: "هذا أمر مقلق لأن هدفنا هو رؤية الهزيمة تلحق بحماس".

كان جالانت، ذكر الأربعاء أنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على حماس، ما دفع وزيران في الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإقالته من منصبه.

