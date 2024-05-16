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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الزمالك يحصل على 50 ألف دولار من الأهلي .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر..وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد

صدى البلد

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

ارتفاع أسعار النفط بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية‎
واصلت أسعار النفط اليوم الخميس المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة، وفق "رويترز".
 

الواصي له الحق في التعامل بأموال القصر بشرط.. اعرف التفاصيل
أوضحت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، أن تعامل الواصي في أموال القصر يتم من خلال الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا يكون التصرف باطلا، ولا يمكن للواصل التعامل في أموال القاصر إلا بعد الحصول على اذن المحكمة.
 

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة أبرز الظواهر الجوية على المحافظات والمدن المصرية.
 

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن قصف مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل | فيديو
أعلنت المقاومة الإسلامية ف العراق فجر الخميس، منشأة نفطية في إسرائيل.
 

عصبية وغضب.. كواليس محاضرة جوميز للاعبي الزمالك بعد مباراة نهضة بركان
كشف الناقد الرياضي  محمد البنهاوي  كواليس محاضرة جوميز للاعبي الزمالك بعد مباراة نهضة بركان .
 

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية
زاد اهتمام عدد كبير من الموظفين في مصر بمعرفة موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2024 وموعد وقفة عرفات في العام الهجري 1445.
 

50 ألف دولار.. الزمالك هياخد فلوس من الأهلي بسبب إمام عاشور..فماذا حدث
كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  تفاصيل تلقي الأهلي  خطابا من الفيفا بشان إمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.
 

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة كوميدية بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 


وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة.. فيديو
كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، آخر مستجدات أعمال تنفيذ محطة العاصمة الإدارية المركزية التبادلية للقطار السريع، قائلاً: تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمحطة بشكل كامل، وسيتم توفير مناطق خدمية وتسويقية وتجارية للركاب في محطة العاصمة الإدارية».


إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد
أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية باتجاه البقاع في العمق اللبناني.
 

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