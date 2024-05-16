اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بطب بنات الأزهر

تنطلق اليوم، الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب البنات بالقاهرة، والذي يتناول كل ما هو جديد وحديث في مجال الأمراض الصدرية Plumo Azhar Girls 2024.

صرحت بذلك الدكتورة تغريد سعيد فرج، رئيس القسم رئيس المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر السنوي للقسم يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي بالأمراض الصدرية وإتاحة الفرصة للتواصل المثمر والبناء وتبادل الخبرات بين شباب الأطباء وبعضهم البعض من خلال الإفادة من خبرات أساتذة التخصص المشاركين في المؤتمر، بجانب عرض الرؤى والأفكار الجديدة حول أحدث المستجدات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية المبكرة من الأمراض الصدرية طبقًا للبروتوكولات العالمية الحديثة، فضلًا عن ذلك يعد المؤتمر فرصة متميزة أمام طلاب الدراسات العليا؛ للتعرف على كل ما هو جديد وحديث في العالم في مجالات الأمراض الصدرية.

كما أوضحت أن محاور المؤتمر تتضمن عديدًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها ضيق الشعب الهوائية المزمنة والربو الشعبي والتقنيات الحديثة في مجال اكتشاف الأورام السرطانية وأحدث التقنيات لعلاجها، بجانب تناول مجالات الغشاء البلوري وزراعة الرئة وأورام ومناظير الرئة، إضافة إلى تناول سبل الوقاية والعلاج من متحورات فيروس كورونا وكيفية التعامل مع مرضي عدوي الجهاز التنفسي المختلفة، وارتفاع ضغط الدم الرئوي وجلطات الرئة ومستجدات علاجها، إضافة إلى أمراض الصدر وعلاقتها بأعضاء الجسم المختلفة.

وبينت ان المؤتمر يتناول أمراض الصدر الحادة والحرجة، وأحدث الطرق في مجالات مناظير الصدر والشعب الهوائية المرنة والصلبة، ومنظار تجويف الصدر، والتعامل الأمثل في العنايات المركزة، والجديد في مجالات التنفس الصناعي الاختراقي وغير الاختراقي، ويتناول المؤتمر كذلك الحالات المرضية الصعبة ونادرة الحدوث.

هذا ويقام على هامش المؤتمر ثلاث ورش: الأولى: حول الأشعة الصوتية في تشخيص ومتابعة حالات الصدر الحرجة، والثانية: حول وظائف التنفس، والثالثة: حول الجديد في مجالات عمل مناظير الشعب الهوائية.