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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تناقش تمديد عقد صيانة منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة في المخلفات

صدى البلد

عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا برئاسة ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع ممثلى شركة "جيسكون"، المسئولة عن تنفيذ الإصدار الإلكترونى لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، حيث يتم التسجيل للشركات والدفع الإلكترونى من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى wims.wmra.gov.eg

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة المتابعة الدورية مع الشركة القائمة على تشغيل وصيانة النظام الالكترونى الوطنى للمخلفات (wims)  والممول من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة - مكون الدعم الفنى بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، ومنها العمل على تمديد عقد الصيانة الخاص بمنظومة التصاريح والتراخيص، وأهمية الصيانة الدورية للنظام لمواجهة المشاكل التى تواجهه فى أى وقت، وأيضا تنفيذ التعديلات المطلوبة والتى أوصت بها الإدارات الفنية المختصة، ونقل النظام إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تمت مناقشة الأنظمة التي تم الانتهاء منها وفي مرحلة التجربة، وتشمل سجل المخلفات، وزيوت الطعام المستعملة والبلاستك أحادي الاستخدام، ومنظومة التظلمات الإلكترونية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) وهى الجهة الممولة للنظام الإلكترونى الوطنى للمخلفات (wims)  لتحديد الأولويات المطلوبة لتصميم واستكمال النظام الإلكتروني.

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