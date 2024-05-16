رشوان توفيق لـ«صدى البلد»: حياتي كلها كفاح بشرف .. صور

أكد الفنان رشوان توفيق، أن حياته كلها كفاح بشرف وربنا أكرمه بالتليفزيون وكان فترة للتنوير، مشيرًا إلى أن كل خريج المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يعملون في مصالح حكومية والتلفزيون جاء نورًا لإنقاذ هذه الأجيال وحظه السعيد أنه اتعين مدير ستوديو ومساعد مخرج في التليفزيون.



وأضاف رشوان توفيق، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عمله مدير ستوديو ومساعد مخرج في التليفزيون وأيضًا عمل مذيعًا في التليفزيون وقدّم برامج للشباب وكل هذا قبل التمثيل، قائلاً: "اعتبر نفسي جزءًا من ماسبيرو وحضرت افتتاحه في اللحظات الأولى للمبنى".

وأشار رشوان توفيق، إلى أنه شارك في مسلسلات قبل دخول المونتاج للتليفزيون وكانوا يضطرون لإعادة مشاهد كاملة عند الخطأ، كما أكد أنه شارك مع الكثير من الفنانات ولكنه يقدر الراحلة زيزي البدراوي خلال مشواره الفني، وتابع: "عملت أدوار شر بس كان لازم يبقى شكله طيب ومن الداخل شرير عشان يكون واقعي على الشاشة".

يذكر أن كان قد ظهر الفنان القدير رشوان توفيق خلال أحداث مسلسل جودر، الذي تم عرضه على شاشة قنوات «ON» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «watch it» الإلكترونية.

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها خلال أحداث مسلسل جودر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بقوله: قمت بتجسيد من خلال المسلسل شخصية راوي لما يحدث، وهي شخصية لم يكن بها أي أزمات درامية، وسعيد جدًا بهذا العمل المميز في كل شيء، من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم المشاركين به.

وتابع حديثه عن تواجده في العمل الدرامي قائلاً: «شاركت في الأحداث كضيف شرف، والمشهد الذي قدمته نال إعجابهم كثيرًا، ولا مانع لي بالظهور كضيف شرف خاصة إذ كانت الأحداث تستدعي ذلك، وأهم شيء هو السيناريو وجودته".

وتدور قصة مسلسل جودر في إطار درامي ممزوج ببعض من الخيال، ويرصد قصة حياة تاجر ينجب 3 أبناء وهم «سالم» و«سليم» و«جودر»، فيما تتعقد حياة الابن الأخير الذي يُدعى «جودر»، ويدخل في صراعات مع العدو «شمعون» وتتوالى الأحداث.

جودر، من بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وتارا عماد وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر، كما يضم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان رشوان توفيق، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

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