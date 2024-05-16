ما ينوب المخلص.. مقـ.تل شخص في مشاجرة بين زوجين بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بين زوجين بالإسماعيلية، إثر إصابته بعدة طعنات بالرقبة، حيث تدخل لفض مشاجرة بين زوجين.

وكان اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شخص بالخطأ يدعى عبد الوهاب محمد، 19 سنة، عامل خردة، أثناء قيامه بفض مشاجرة بين زوجين، حيث سدد الزوج نحوه عدة طعنات نافذة بالرقبة باستخدام المقص.

على الفور تم استدعاء قوات الأمن وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة نقلت المجني عليه إلى أقرب مستشفى.

القي القبض على الزوجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس الزوج المتهم على ذمة التحقيقات.

وكشف شهود عيان، أن أطراف المشاجرة بائعو خردة، وأن الزوجين منفصلان وأن الشاب المجني عليه حاول فض المشاجرة بينهما، إلا أن الزوج سدد نحوه عده طعنات في الرقبة والصدر أودت بحياته في الحال.