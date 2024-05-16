عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بإقامة المعارض لتمكين المرأة ودعمها ودفع عجلة الإنتاج

صدى البلد

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية بإقامة المعارض لتمكين المرأة ودعمها ورفع المستوى المعيشي للأسر وتعزيز دورها المجتمعي.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، معرض الأسر المنتجة التابع لنوادي المرأة بمنطقة الجمرك الطبية بقاعة الاجتماعات بديوان عام حي الجمرك.

وقالت رئيس الحي المهندسة نهى خليفة - في تصريح - إن المعرض شارك فيه 7 من العارضين وذلك في إطار تمكين المرأة وتفعيل مبادرة "انتي منتجة" لدعم المرأة والنهوض بها ورفع المستوى المعيشي ودفع عجلة الإنتاج وكذلك لإتاحة الفرص الكافية للعارضين لترويج منتجاتهم.


من ناحية أخرى، قام حي أول المنتزه بالتنسيق مع ضباط مديريتي الأمن والتموين، بإغلاق وتشميع مصنع لتدوير الزيوت المستعملة بعزبة "كردون" بالظهير الريفي للحي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة ومحاربة الغش التجاري وتتبع البلاغات المقدمة، وتم التحفظ على عدة أطنان من الزيوت المستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 4 موازين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

ترشيحاتنا

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك الموج الأحمر - 7 بالسعودية

جسد نموذجا للعلم الغزير والأخلاق الرفيعة.. وزير العدل ينعى هشام عرفات

حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على 3 مواقع إسرائيلية|تفاصيل

جندي كان بسيارته.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن في مدينة نابلس

بعد موافقة الحكومة.. ضوابط جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

بحماية مشددة من الأحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-