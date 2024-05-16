محافظ الإسكندرية يوجه بإقامة المعارض لتمكين المرأة ودعمها ودفع عجلة الإنتاج

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية بإقامة المعارض لتمكين المرأة ودعمها ورفع المستوى المعيشي للأسر وتعزيز دورها المجتمعي.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، معرض الأسر المنتجة التابع لنوادي المرأة بمنطقة الجمرك الطبية بقاعة الاجتماعات بديوان عام حي الجمرك.

وقالت رئيس الحي المهندسة نهى خليفة - في تصريح - إن المعرض شارك فيه 7 من العارضين وذلك في إطار تمكين المرأة وتفعيل مبادرة "انتي منتجة" لدعم المرأة والنهوض بها ورفع المستوى المعيشي ودفع عجلة الإنتاج وكذلك لإتاحة الفرص الكافية للعارضين لترويج منتجاتهم.



من ناحية أخرى، قام حي أول المنتزه بالتنسيق مع ضباط مديريتي الأمن والتموين، بإغلاق وتشميع مصنع لتدوير الزيوت المستعملة بعزبة "كردون" بالظهير الريفي للحي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة ومحاربة الغش التجاري وتتبع البلاغات المقدمة، وتم التحفظ على عدة أطنان من الزيوت المستعملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 4 موازين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

