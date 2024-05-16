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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رانيا يحيى تكشف تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة اليوم

رانيا يحيى
رانيا يحيى

أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، يتحدث عن موضوعات خاصة بالمرأة، ولذلك تم تسميته “إيزيس”.

وقالت عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والإعلامي أحمد دياب، إن المهرجان يشارك فيه عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، وإن تونس هي ضيف الشرف. 

وأوضحت أن المهرجان سيتم افتتاحه اليوم بدار الأوبرا المصرية، وهناك 8 ورش ستتم خلال المهرجان، وهناك تكريمات لبعض الرموز، وأن أبرز الدول المشاركة إسبانيا والنمسا والمغرب والعراق.

وأضافت أن هناك مجموعة من العروض ستقدم في المهرجان منها 5 عروض مصرية، وعروض من الدول المشاركة، وأن المهرجان يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه المرأة.

 وأشارت إلى أن المهرجان سيتحدث عن المرأة الفلسطينية، وما تواجهه وما تفعله في ظل الظروف التي تحاصرها.

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