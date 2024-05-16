جامعة حلوان تعلن عن حلقة تحكيمية لمناقشة وتقييم الأفكار الابتكارية

يعلن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة حلوان عن تقديم حلقة تحكيمية لمناقشة وتقييم الأفكار الابتكارية المقدمة خلال مسابقة حلوان تبتكر، ويأتى ذلك في إطار دعم جامعة حلوان للإبتكار والتكنولوجيا.

وتُعقد الحلقة التكميلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب تايكو حلوان، الدكتور أحمد حسن نائب المدير، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 مايو الجاري في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة العلاقات العامة بالجامعة.

وتشهد الحلقة التكميلية عدة فقرات وشرح لفعاليات المسابقة وتقييماتها، كما ستتضمن عروضًا تقديمية من عدد من الباحثين المشاركين فى المسابقة حيث تقدم هندسة المطرية عرض عن الطاقة الشمسية ومواد تغيير الطور (PCM)، وأخر عن استخدام الوقود الغير التقليدي لأغراض الحريق، وتوليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر، وتحويل المخلفات إلى غاز، وتقدم فنون تطبيقية عرض تقديمى عن منسوجات لاستصلاح التربة الرملية، وأخر عن الذكاء الاصطناعي في تصميم خلفيات المسارح، وتقدم كلية الاقتصاد المنزلي عرض عن التحول الرقمي لنماذج (باترونات) الملابس وآخر عن مانيكان الكرتوني، وتطبيق تقنية الواقع المعزز على تنمية المهارات وهندسة حلوان عن Roboters ، Printed Circuit Board، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكلية علوم تقديم عرض عن تطوير وحدات بناء مستدامة، بجانب تأثير الجيوبلمر في معالجة مياه الصرف الصحي، كما تقدم كلية تربية رياضية بنات تطبيق مخصص لتخييم الصيف

وتأتي هذه الحلقة التكميلية ضمن جهود قطاع الدراسات العليا والبحوثبجامعة حلوان لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والعلوم التطبيقية وفقًا لرؤيته التنويرية ودوره المجتمعي.