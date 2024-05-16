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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«تربية حلوان» تحتفي بتقييم مشروعات طلاب  برنامج «معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات»

البرنامج الختامي
البرنامج الختامي

احتفت كلية التربية بجامعة حلوان باليوم الختامي لبرنامج "معلم اللغة الألمانية للمدارس الدولية واللغات" للعام الجامعي 2023-2024،  وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف  الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و إعداد وتنسيق الدكتورة دعاء عبد الكريم، منسق البرنامج، الدكتور أمير القرشي، القائم بتسيير أعمال قسم المناهج وطرق التدريس، وبحضور الأستاذة منار بركات، مديرة المدرسة الألمانية بمدارس سكيلز (سعاد كفافى الدولية لتعلم اللغات).

 

وأشاد الدكتور حسام رفاعي بالمستوى المتميز للطلاب، مثمناً تجربة برنامج معلم اللغة الألمانية، ومشيداً بجهود إدارة الكلية في رفعة شأنها والارتقاء بها، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للكلية في سبيل التميز وتحسين الخدمات للطلاب.

من جانبه، عبر الدكتور حسام حمدي عميد الكلية عن فخره بالمستوى الراقي لأداء الطلاب، منوهاً بالعمل الدؤوب لأعضاء هيئة التدريس وطلاب البرنامج، والتركيز على الجانب التطبيقي والمهاري لتحقيق الهدف المنشود.

وأكد العميد على الفرص الواعدة لسوق عمل تعليم اللغة الألمانية، مما يضيف ميزة تنافسية لبرنامج الكلية ويضمن فرص عمل مميزة لخريجيه، متمنياً للطلاب مزيداً من التميز والنجاح.

كما وجه الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية الشكر لأعضاء هيئة التدريس القائمين على البرنامج، مؤكداً حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية إيجابية لجميع الطلاب.

وخلال الاحتفالية، قدم الطلاب عروضاً متميزة تعكس ما اكتسبوه من مهارات ومعارف، منها عرض عن نظام التعليم في ألمانيا، وقصة أطفال باستخدام الوسائط المتعددة، وحلول لمشكلات نطق اللغة، وتقديم أنشطة تعليمية ممتعة.

وأشاد الحضور بأداء الطلاب المتميز رغم انتمائهم للمستوى الأول فقط، كما أشادوا بمجهود أعضاء هيئة التدريس الذي انعكس على المستوى العالي للطلاب، متوجهين بالتهنئة للقائمين على البرنامج على نجاحه في أول تجربة له هذا العام، متطلعين لمزيد من الإنجازات.

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