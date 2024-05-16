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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة الحكومة.. تخفيض 25% من مقابل التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

بهدف مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات البناء السابقة وإعادة المظهر الحضاري.، وتقديم حوافز تدعم التحرك في هذا الاتجاه وافق مجلس الوزراء على تخفيض إجمالي التصالح.

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023،

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدة قرارات، من بينهم تخفيض إجمالي التصالح.

 

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جداً، وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.


ويتساءل الكثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة التى حددها القانون للتصالح في مخالفات البناء ، حيث إنه ومن المقرر أن تتلقى المحافظات وعلى رأسها الجيزة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024 طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الأحياء والمراكز والمدن، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

 

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مستندات التصالح وفقا للقانون

 

وننشر خلال التقرير الآتى، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

 

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.


الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال،  ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.
شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
 

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