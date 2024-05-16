عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: صرف 139 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو

صدى البلد

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على إعتماد مبلغ 139 مليوناً و348 ألف جنيه لـ 95 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية (900) رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.


وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و 711 مليون جنيه لحوالى 43 ألف و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 506 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.


ويأتى هذا فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى وأحدى شركات القطاع الخاص(هيلثي ميلك) والذى يهدف إلى نشر السلالات عالية الإنتاجية من ماشية اللبن على صغار المربيين بتمويل ميسر مع توفير كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى.

وكلف مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كلاً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبه مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

من جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224)

الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ترشيحاتنا

توقف الرحلات والرياضات البحرية بالغردقة لسوء الأحوال الجوية

سد النهضة وغزة.. القمة العربية في البحرين تناقش أهم القضايا والملفات اليوم

متحدث الوزراء: إجراءات تسليم أرض «رأس الحكمة» تتم خلال الفترة الحالية

وزير الزراعة يقرر إلغاء تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

عيد الصعود وقمص برية شهيت.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ3 أعياد اليوم |تفاصيل

شوبير يوجه رسالة هامة لمدرب الزمالك بشأن هذا اللاعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-