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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض الزهور.. الموعد النهائي لافتتاحه وهذا مكان اقامته

صدى البلد

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أنه سيتم افتتاح معرض الزهور خلال الأسبوع المقبل ، نافيا أنه سيتم الافتتاح يوم السبت كما انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي،  وذلك لعدم الانتهاء من التحضيرات الأخيرة للمعرض ، والذى من المقرر افتتاحه بالمتحف الزراعي بالدقي. 

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن معرض الزهور سيضم أيضا معه معرض للسلع لتصل نسبة التخفيضات فيه إلي 30% .
 

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقوم اللجنة المنظمة للمعرض، بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على العارضين من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال زهور الزينة والقطف وتنسيق الحدائق، وتوفير كافة سبر الراحة والخدمات اللازمة لهم.

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، انه تم الانتهاء من وضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين، الذين تقدموا حتى الآن بطلبات المشاركة، والمقرر وصولهم الى ٢٠٠ شركة عارضة، وذلك للخروج بمعرض ناجح، يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

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