محافظ كفرالشيخ يوجه بتقديم الدعم لتحسين منظومة النظافة وتعزيز المظهر الحضاري

وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين،الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، لتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، خاصةً مع الاهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



جاء ذلك خلال إعلان المحافظ عن دعم منظومة النظافة بمركز بلطيم، بسيارة كسح مياه "سعة 10م3"، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين الخدمات ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى تحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين.



وناشد المحافظ المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة تجاه البيئة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.



وعلى صعيد آخر - تابع محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، جهود الوحدة المحلية بمدينة مسير، تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف عددًا من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، تضمنت شارع داير الناحية بطول 1000 متر، وعرض 7 أمتار، وشارع الخياط بطول 200 متر، وعرض 8 أمتار، بتكلفة 376 ألف جنيه.



وشدد المحافظ على سرعة نهو كافة الأعمال في الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024.



ووجه باستمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.