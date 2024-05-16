تنظيم ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية لممثلي مراكز الشباب

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لممثلي مراكز الشباب، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وتناولت الندوة - وفقا لبيان لوزارة الهجرة اليوم /الخميس/ - مخاطر هذه الظاهرة، وانسياق الشباب وراء "وهم السفر" وما قد يؤدي إليه من عواقب وتبعات الاتجار بالبشر، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الوزارة في ضوء المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والدورات الخاصة للتدريب من أجل التوظيف في الداخل والخارج من خلال المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، والمراكز الأخرى التي تعتزم الوزارة تدشينها مع مختلف الدول؛ لمنح الفرص للعمل في الدول الغربية والأوروبية.



وسلط مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بالوزارة وائل فراج ، خلال الندوة -التي حضرها العشرات من الشباب - الضوء على الأهمية الكبيرة التي توليها وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، لعقد مثل هذه الندوات، وتأكيدها أن الدولة حريصة على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتحدث عن أبرز نتائج تلك الجهود المتمثلة في إطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي يأتي بتنسيق الجهود مع الجانب الألماني لتدريب وتأهيل الشباب على فرص العمل والتدريب المتاحة في ألمانيا وكذلك تقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل وإعادة الإدماج للعائدين، بجانب تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية؛ مع توفير البدائل الآمنة من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج للشباب في الـ 14 محافظة التي تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها.



وأشار فراج إلى أن الندوات تعد جزءًا رئيسيًا في عملية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها تستهدف فئات عمرية مختلفة ومؤثرة بالمجتمع، كما قدم شرحاً وافياً عن الأبعاد التي تدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة غير الشرعية، وكيفية معالجتها، مستعرضاً جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتقديمها الخدمة لـ 72 قرية داخل 14 محافظة الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة.



وأوضح فراج أن وزارة الهجرة نفذت العديد من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر، بالإضافة إلى إعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيليهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة المصرية في توعية أفراد أسرتها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج ريادة الأعمال والفرص التدريبية المتاحة للشباب وكذلك فرص العمل المتاحة في المشروعات القومية المصرية.



وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار والمناقشات مع الحضور، والإجابة على كافة تساؤلاتهم، وتعريفهم بما قدمته الدولة المصرية في هذا الملف، إذ إنها لم تكتف بمعالجة تلك القضية من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، بجانب العمل على تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية؛ لصون حياة شباب مصر وتوفير حياة كريمة لهم.

