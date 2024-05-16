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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«ماعت» تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في فلسطين والسودان

الوضع في قطاع غزة
الوضع في قطاع غزة

يصادف اليوم، الخميس 16 مايو، اليوم العالمي للعيش معًا في سلام، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72/130 بهدف أن تتعايش المجتمعات الإنسانية رغم اختلافاتها.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا اليوم يعدّ أفضل السبل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معاً، لبناء عالم ينعم بالسلام والتضامن.

وعلى الرغم من ذلك لم تسلم بعض الدول من النزاعات المسلحة التي كبدتها عيش عقود من الخراب وعدم الاستقرار، وكان المواطن هو الضحية الرئيسية لتلك النزاعات التي لم تراعي حدود القانون الدولي الملزمة بحماية المدنيين الأبرياء والمنشآت العامة الخاصة بهم خلال أوقات الحروب والأزمات.

وفي هذا اليوم الأممي، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة حول "واقع السلام والوضع الحقوقي في المنطقة العربية" بالتركيز على حالتي السودان وفلسطين، من أجل التظليل على الوضع الحقوقي المتدهور بالبلدين نتيجة للانتهاكات غير المسبوقة بالحقوق الأساسية والحريات والتطلع إلى أبرز الأدوار العربية وكذلك أدوار المجتمع المدني للتنديد بهذه الأفعال.

وقال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن الوضع في دولتي فلسطين والسودان، لم يقف عند حد "النزاع" بل خرجت هذه الأزمات من هذا النطاق وصولاً إلى ارتكاب "جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية" فتكت بحقوق الشعبين.

وطالب "عقيل" بوقف إطلاق النار الفوري والغير المشروط في كلا البلدين كأحد أولى دعائم ركيزة السلام بالمنطقة العربية، مع تأكيده على أن ذلك يتم بممارسة المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المتحاربة وفرض عقوبات صارمة تحيل أمام جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها.

كما دعا الخبير الحقوقي، الجامعة العربية لاتخاذ قرارات أكثر صرامة في تحدي تلك الخروقات التي تصيب جميع القوانين والمعاهدات الإنسانية وتحيل أي محاولات ساعية لإحلال السلام.

فيما طالبت نسرين حسبان؛ الباحثة بوحدة مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، بحشد الدعم الدولي وتوفيره لكافة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والسوداني وممثليه بشكل عام من أجل دعم جهوده التي تعتبر شريطة أساسية لدعم عملية بناء السلام بالمنطقة العربية.

كما طالبت "حسبان" الدول العربية بأن تراعي في إطار الجهود التي تبذلها أهمية دعم الضحايا المتضررين وألا تخل بواجبها عن احتواء هؤلاء الأبرياء بتوفير الدعم بجميع السبل الممكنة.

الدراسة 

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