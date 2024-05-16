صيدلة بنات الأزهر بالقاهرة تفوز بالمركز الثالث في مسابقة التغذية العلاجية

حققت كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة فوزًا كبيرًا بعد منافسات قوية بين طلاب كليات الصيدلة الحكومية والخاصة بإجمالي 37 كلية في مسابقة PHocus السنوية للاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة EPSF والتي أقيمت هذا العام في الجامعة الروسية ERU.

وقدمت الدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة الكلية، التهنئة بهذا التفوق الذي حققته الطالبة منة الله رضا عبد المهيمن، الطالبة بالفرقة الثالثة Clinical.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنات بالقاهرة شهدت تطورًا كبيرًا في جميع المجالات العلمية والأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية بفضل الله تعالى، ثم تعاون أسرة الكلية الدكتورة هبة الله إبراهيم، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمر زكي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مني كمال، المشرف الأكاديمي للطالبات الاتحاد EPSF، والكلية معتمدة وحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.