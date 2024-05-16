برلمانية عن منظومة النقل الذكي: تحقق السلامة وتقلل الحوادث على الطرق

أيدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، بشأن الإسراع في إنهاء منظومة النقل الذكي تمهيداً لبدء تشغيلها لأهميتها الكبيرة في تحقيق السلامة على الطرق السريعة، عبر التحكم في حركة المرور إلكترونياً.

رفع نسب الأمان وتقليل الحوادث

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن منظومة النقل الذكي هي عبارة عن منظومة إلكترونية يتم تطبيقها على الطرق، وتستهدف المنظومة بشكل عام دعم الطرق التى تم تطويرها، بوسائل تكنولوجية حديثة تعمل على رفع نسب الأمان وتقليل الحوادث ورصد المخالفات إلكترونيا ما يقلل الزحام ويحافظ على حياة المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية المنظومة في مواكبة النهضة التي يعيشها قطاع النقل حيث يعمل تطبيق منظومة النقل الذكى ITS على المحاور والطرق السريعة، على إدخال شبكة الطرق المصرية إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة.