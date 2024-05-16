«قصور الثقافة»: «العربة» ضمن عروض الموسم بمحافظات إقليم القناة وسيناء

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "العربة" ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة، المقدمة بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي.



وذكرت الهيئة العامة لقصور الثقافة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن العرض المسرحي "العربة" عمل فني مميز ومبدع، مأخوذ عن نص "وما زالت الأرض تدور" للكاتب سليم كتشنر، وكتب أشعاره علي نظير، وموسيقى وألحان ماهر كمال، وتنفيذ ديكور سيد طوفان، واستعراضات عمرو عجمي، وديكور وملابس ميران أشرف، ومخرج منفذ هيثم عمران، ويشدد على ضرورة التغلب على الصعوبات والمشكلات الحياتية والتمسك بالحلم والسعي نحو تحقيق الأهداف .



وقدمت فرقة القنطرة شرق الإسماعيلية هذا العرض المسرحي الذي شارك في تمثيله بدر الدين محمود، وإسلام شحاتة، وعمرو عبد المريد، ومحمد الجميل، وهبة علي، وسيد عبادة، وعمرو الصياد، وحمادة أحمد، وهيثم عمران، ومحمود عامر، ووائل عمران، وناصر محمد، وكريم مصطفى ، وإخراج إسلام عبد الهادي.



وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.