ملك البحرين يدعو لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

أكد ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، “نجدد العزم والأمل من أجل حياة أفضل للأمة العربية، وأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيقلل المشكلات في المنطقة”.

وأضاف ملك البحرين، خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أن البحرين تقدم الكثير من الاقتراحات من أجل استقرار المنطقة، منها الدعوة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، والاعتراف بدولة فلسطين وأن يتم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهناك مقترح لتعليم المتضررين من الصراعات في المنطقة.

ولفت إلى أن النجاح في التقدم الحضاري، مرتبط بقوة الإيمان والسعي نحو السلام، وأن يكون هناك أمل ويكون هناك تنمية شاملة قائمة على المساواة، مشيرا إلى أن السلام خيار استراتيجي لا غنى عنه لصون مسيرتنا الإنسانية.