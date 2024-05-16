أبو الغيط: التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيا ودوليا وقانونيا

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم مرفوض عربيا ودوليا وقانونيا وإنسانيا.

وأضاف خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أن الدول العربية تسعى إلى علاقات بناءة مع جيرانها في الإقليم تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأدعو إلى مواصلة الجهود المشتركة لحل أزمات الدول العربية.

وتابع: اليمن وليبيا وسوريا تعاني أزمات كبيرة ويجب العمل على استعادة الاستقرار بها، ولا مستقبل آمنا في المنطقة إلا بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية.