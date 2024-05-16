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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

شيخ الأزهر يتسلَّم دعوةً رسميةً من رئيس أذربيجان لزيارة البلاد وحضور قمة المناخ COP29

صدى البلد

سلَّم السفير الدكتور الخان بولوخو، سفير أذربيجان لدى القاهرة، دعوة السيد الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة البلاد خلال شهر نوفمبر المقبل، والمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29 المنعقدة في العاصمة باكو، والقمة المرتقبة لرموز الأديان المختلفة والمؤسسات الدينية من أجل المناخ، ومناقشة سُبُل تعزيز التعاون مع الأزهر في مجال حوار الأديان، والاستفادة من خبراته الكبيرة في هذا الشأن.

ورحَّب شيخ الأزهر بهذه الدعوة الكريمة، مرسلًا تحياته للسيد الرئيس إلهام علييف، وتقديره لسيادته على هذه الدعوة الكريمة، وتطلع فضيلته لتلبيتها والمشاركة في هذه القمة المهمة، متمنيًا أن تحظَى هذه القمة بمناقشات جادة لأزمة تغير المناخ، والخروج بقراراتٍ ملزمةٍ للقوى الاقتصادية الكبرى، ومنصفة للدول النامية؛ الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية لهذه الأزمة الخطيرة.

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