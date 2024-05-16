العاهل الأردني: الأهالي في غزة يعيشون مأساة ويجب أن تتوقف الحرب |فيديو

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الأهالي في غزة يعيشون في مأساة، وما تشهده غزة من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال، وأن غزة ستحتاج لسنوات لكي تعود.

وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أن ما يحدث سينتج عنه مزيد من العنف، ولذلك يجب أن تتوقف الحرب.

ولفت إلى أن العالم يجب أن يتحرك من أجل وقف ما يحدث، وأن واقعاً أليمًا وغير مسبوق تشهده منطقتنا العربية، في ظل المأساة التي يعيشها في غزة إثر الحرب البشعة، التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك.

وأوضح أن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها.