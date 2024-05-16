رزان مغربي تشارك في «ولاد رزق 3» كضيفة شرف

تشارك الفنانة رزان مغربي في فيلم “ولاد رزق 3” بطولة الفنان أحمد عز.

وتظهر رزان مغربي كضيفة شرف وانتهت من تصوير مشاهدها .

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من النجوم، وأبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل "القاضية".

كما تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

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