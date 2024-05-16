الرئيس السيسي يوجه نداء عاجل للمجتمع الدولي بشأن ما يحدث في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة، والتي تحملت الكثير من الصعاب، متمسكة في غلبة العقل، وأن تنتهي الحرب في المنطقة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أنه يوجه نداء صادق للمجتمع الدولي، قائلا:" أن ثقة شعوبة العالم تتعرض لـ اختبار، وأن تبعية ذلك سيكون له تأثير، وأن العدالة يجب أن لا تتجزأ، وأن حياة الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن خياة أي شعب، ويجب أن تنتهي هذه الحرب، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه".

ولفت إلى أن الأجيال المقبلة تستحق منطقة يكون فيها العدل والسلام.

