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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإمتناع عن التدخين بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

نظمت  وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس إحتفالية بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة اليوم العالمي للإمتناع عن التدخين، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة عين شمس ومؤسسة مصر لخدمة المجتمع المدنى، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

أوضح الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائى، أن مشكلة التدخين هي من أهم المشكلات التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، والتي تزيد من عبء الأمراض والوفيات وتستنزف مواردها البشرية والاقتصادية، وتؤثر سلبا على صحة مواطنيها.

واشار "قنديل" ، إلى اهمية تضافر جهود المجتمع بكافة فئاته لمكافحة ظاهرة انتشار التدخين بمختلف أنواعه، ولتعزيز الخطة القومية لمكافحة التبغ، والتي نأمل أن تستمر وتتطور حتى نتمكن من تحقيق هدفنا لخفض معدلات إستهلاك التبغ  في مصر.

ولفت الى أهمية رفع الوعى الصحى بمخاطر التدخين ودعوة الشباب إلى الإنتباه لمخاطر التبغ وحماية الأجيال القادمة من الأمراض المرتبطة بإستهلاك أنواع التبغ المختلفة، وتقديم ندوات بصفة مستمرة لرفع الوعي الصحي للمواطنين بأخطار التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين بالعديد من المنشآت الصحية والمنشآت التعليـــمية ومنشآت الشباب والرياضة وغيرها على مستوى جميع المحافظات بمعدل 10,000  ندوة كل عام  .

وأضاف " قنديل" أن الخط الساخن 16805 للاقلاع عن التدخين، استقبل عدد 8862 مكالمة من يناير  2023 وحتي اليوم لراغبى الإقلاع عن التدخين حيث بلغت نسبة المتصلين من راغبي الإقلاع عن التدخين أقل من 18 سنة 5.49% من اجمالي المتصلين، والفئة العمرية من18-30 سنة بلغت 45.06% ، والفئة العمرية من 30-45 سنة بلغت 20.38%، وأكثر من 45 سنة بلغ نسبة %28.71 ، كما بلغت نسبة متخذو قرار الإقلاع عن التدخين 64.38% مواطن من اجمالي المتصلين ، لافتا الى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى من حيث المواطنين الراغبين عن الإقلاع تليها محافظة الغربية ثم محافظة القليوبية وذلك خلال عام 2023.

ونوه الدكتور  نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ان اليوم يهدف لرفع الوعي عند العامة حول مخاطر استخدام التبغ والممارسات التجارية المستغلة لصناعة التبغ على حساب صحة الشعوب. قائلاً "آملين من ذلك خفض معدل استهلاك التبغ وبالتالى خفض معدل حدوث الأمراض غير السارية، كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسرطان، والتى تعد السبب الرئيسى للوفاة بالعالم وبمصر."

كما تضمنت فعاليات الاحتفال اليوم تنظيم ماراثون دراجات بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما تم  تفعيل العمل في عدد 3 كشك توعوي بمول سيتي ستارز وجنينة مول ونادي الزهور، حيث تقوم تلك الأكشاك بتقديم خدمات توعوية عن أضرار التدخين والتدخين السلبي  لمساعدة المترددين من المدخنين  راغبي الإقلاع عن التدخين علي التخلص من إدمان منتجات التبغ بمختلف أنواعها وتقديم النصيحة الموجزة وكذلك توزيع المواد التوعوية والمطويات علي المترددين بإجمالي 3710 متردد مما له مردود بالغ الأهمية بمتوسط 530 متردد شهري حيث بلغ عدد المترددين من راغبى المشورة من الذكور 2763  مواطن ، من الإناث  947 مواطنة كما بلغ  عدد المترددين من المدخنين 1495  مواطن ، كما بلغ عدد المترددين من غير المدخنين  2215 مواطن .

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