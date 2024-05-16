عاهل الأردن: نشدد على ضرورة الاستمرار في دعم أونروا للقيام بدورها الإنساني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن المنطقة العربية تشهد واقعا أليما وغير مسبوق في ظل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.



وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أن غزة تحتاج إلى سنوات لاستعادة عافيتها.. وما تعرضت له سيؤدي إلى مزيد من العنف والصراع.



ولفت إلى أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، و نشدد على ضرورة الاستمرار في دعم أونروا للقيام بدورها الإنساني وزيادة مخصصاتها المالية.

