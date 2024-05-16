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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية: معرض IFAT يتيح الاطلاع على التقنيات الحديثة بإعادة التدوير والاستدامة

صدى البلد

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن معرض (IFAT) الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية يتيح الاطلاع على آخر التقنيات الحديثة بمجال إعادة التدوير والنفايات والاستدامة، وأحدث تكنولوجيات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الصناعات المرتبطة من جميع أنحاء العالم.


جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لدولة ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى؛ للمشاركة بمعرض (IFAT) الذي يعد أكبر وأهم معرض في العالم للتكنولوجيا البيئية متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي والنفايات، ويشارك به أهم المتخصصين بالبحوث والابتكار.


وأضاف المحافظ - وفقًا لبيان المحافظة اليوم /الخميس/ - إنه على هامش فعاليات المعرض، قاد مفاوضات لإيجاد حلول لمشاكل المخلفات مع الجانب الألماني، حيث تم مناقشة سبل التعاون وبناء القدرات، والتعرف على أحدث التقنيات بهذا المجال؛ بالإضافة إلى عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا في مجال التعامل مع النفايات الصلبة والعضوية.


وبحث مع خبراء الاتحاد الأوروبي تطبيق منظومة (EPR) في مصر، على أن يتم البدء في تنفيذها بمدينة الإسكندرية، كما اجتمع مع الوفود العربية المشاركة بالمعرض، مشيدًا بالمستوى المميز والمشاركة الفعالة التي ظهر بها جميع ممثلي الوفود العربية.


وزار المحافظ والوفد المصري، الجناح السعودي بالمعرض، وناقش مع المتخصصين أحدث التكنولوجيات الحديثة في ذات الشأن، كما تفقد أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض.
وأشار إلى أن المعرض تضمن أنشطة متنوعة تتعلق بالمياه والصرف الصحي، والمعالجة الآمنة للمياه الملوثة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات متخصصة وورش عمل.

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