رئيس الوزراء: اتخاذ خطوات بشأن بعض السلع لخفض أسعارها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع .

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهاً بضرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.

ومتابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مواصلة متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ.