المركز الثقافي الكوري يحتفل بذكرى تأسيسه العاشرة في دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفل انطلاق فعاليات أسبوع ثقافي بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المركز الثقافي الكوري في مصر ، وذلك في السابعة والنصف مساء بعد غد /السبت/ على المسرح المكشوف بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الخميس/- أن الحفل يأتي ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلي إجراء حوار إبداعي مع مختلف دول العالم، ويتضمن برنامج الحفل تقديم عرض بعنوان Ulsuu,Earth ويضم العديد من الرقصات العالمية بطابع الأداء الكوري "بي-بوينج" والرقص الحديث بمشاركة فرقة Goblin Party وفريق البي بوي Gamblerz Crew منها توتنج المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة ، مارينيرا الرومانسية من بيرو ، الهاكا من نيوزيلندا.



وأشارت الأوبرا إلى أنه سيصاحب الحفل إقامة معرضا للأقنعة التقليدية الكورية والمسجلة ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية التابع لليونسكو في عام 2022 والتى تروي جزء من تاريخها هذا اللون الفني الثري، كما يقدم عددا من المتخصصين الكوريين خلال الأسبوع الثقافي، ورش عمل لتصميم الأقنعة التي ترتبط برقصة " تالتشوم" التقليدية، وهي تقنية فريدة تجمع بين التاريخ والتقاليد والتراث الشعبي عبر المزج بين الرقص والغناء والإلقاء المسرحي، وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى يوم /الجمعة/ 24 مايو على المسرح المكشوف.