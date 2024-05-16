شباب الصحفيين تهنئ الشعب المصري بمناسبة تسلم الرئيس السيسي جائزة "بطل السلام "في البرتغال

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلي الشعب المصري العظيم بمناسبة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة"بطل السلام " لعام 2024 في احتفالية كبري بالبرتغال حيث تسلم الجائزة وائل النجار سفير مصر في البرتغال بحضور 43دولة عرفانا وتقديرا للدور الكبير والمحوري للرئيس السيسي في صنع السلام والاستقرار في المنطقة .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس: إن هذا التكريم المستحق والذي تواكب مع الجمهورية الجديدة هو تكريم لكل المصريين وتقدير لجهود الرئيس السيسي في الحفاظ على مقدرات الشعوب وسلامة أراضيها وسعية الدائم في تعزيز السلام بمنطقة الشرق الأوسط .



وأضاف طواله: من أسباب اختيار الرئيس السيسي لهذه الجائزة الهامة أيضا أنه أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية وجهوده الغير عادية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع عمليات توسيع دائرة القتال وتقديم المساعدات الإنسانية ورفضة تهجير الفلسطينيين .



وأشار رئيس الجبهة إلي إن كل جولات الرئيس السيسي في كل دول العالم و أثناء استقباله لقادة وزعماء ورؤساء الدول يطالب دائما بضرورة العيش في أمان وسلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .