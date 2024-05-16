رئيس وزراء لبنان: نحذر من تمادي إسرائيل في انتهاكاتها ونطالبها بوقف الاعتداءات

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أن العالم العربي يمر بظروف صعبة، ولبنان يأتي للقمة العربية على متن بحر من الأزمات.

وقال نجيب ميقاتي في كلمته في فعاليات القمة العربية المنعقدة بالبحرين، :" ما يشهده لبنان من تصعيد على الحدود الجنوبية منذ أكثر من 7 أشهر بالتزامن مع معاناة قطاع غزة وذلك نتيجة لتواصل اعتداء إسرائيل على بلدنا ".

وأضاف نجيب ميقاتي :" لبنان يحذر من تمادي إسرائيل في انتهاكاتها بما يؤدي إلى إشعال المنطقة ".

تابع نجيب ميقاتي :" نجد التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية ونطالب بالضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الانتهاكات ، وقضية فلسطين هي قضيتنا العربية الأولى ويجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وحل الدولتين لإنهاء الصراع ".

واكمل نجيب ميقاتي :" النازحين السوريين في لبنان يشكل ضغطا اقتصاديا على البنان، ولبنان تحمل العبء الأكبر منهم ونأمل تفعيل عمل لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا ".

ولفت نجيب ميقاتي:" لبنان مستعد للتعاون مع دول الجوار العربية والأوروبية لمعالجة أزمة اللاجئين من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلدهم الأمنة ".