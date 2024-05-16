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رئيس التحرير
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برلمان

قانونية مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية كشفت للعالم ادعاءات إسرائيل

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقمة العربية 33 المقامة حاليا فى دولة البحرين، تطرقت للعديد من النقاط، بداية من موقف مصر الداعم والثابت حيال القضية الفلسطينية، وحق الشعوب فى تقرير مصيرها والعيش بأمان، واستمرار إسرائيل في التهرب من مسؤولياتها.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى ان الرئيس تطرق بشكل مباشر إلى مرواغة إسرائيل حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بل والمضي قدماً في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلاً عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع، وهو بمثابة رد قاطع وصارم وحازم بشأن التصريحات الكاذبة التى يعلنها عدد من المسئولين الإسرائيليين كذبا بشأن المعبر.

وأضاف عبد اللطيف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلنها اليوم صريحة للعالم أجمع مسئولية إسرائيل عن المعبر من قبل الجانب الفلسطينى، ومراوغتها بشأن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ومن ثم كشف حقيقة التصريحات الكاذبة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين، ووضع إسرائيل امام مسؤوليتها كاملة حيال ما تقوم به على الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وحرب إبادة للشعب الأعزل يوميا.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، ان الجهود المصرية لم ولن تتوقف لدعم القضية الفلسطينية طوال الوقت، وأن الهدف هو حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره والعيش فى سلام.

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