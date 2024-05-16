جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب نقود أجنبية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة ا.سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب نقد اجنبي بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ و قانون مكافحة غسل الاموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ و قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من عمان علي رحلة طيران العربية مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥ اشتبه كلا من ا.جورج شاكر رئيس الوردية و ا.سهيله سامي مأمور الحركة في الراكب ا . ع . ا و زوجته ا.ا.ع مصريين الجنسية وبسؤالهم عما اذا كانوا يودوا الافصاح عن أي شيء للجمارك أو يحملوا أي اشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي مبالغ مالية تزيد عن الحد المسموح ، اجابوا بالنفي وظهرت عليهم علامات القلق وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص بالاشعة بمعرفة كلا من ا.خالد بدر و ا.مصطفى المصري وا.مصطفى خشبة مأموري الفحص بالاشعة تحت اشراف / اسلام قباري مدير ادارة القحص بالاشعة تلاحظ وجود اجسام غربية وكثافات مختلفه داخل عدد ٣ حقائب

‏وبعرض الامر على ا.خالد عبد العزيز - رئيس الوردية القائم بأعمال مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب و زوجته و كذا تفتيشهم ذاتيا و تمريرهم على جهاز فحص الافراد بالاشعة بمعرفة اللجنة المشكلة المكونة من ا.سهيله سامي ، ا.عبد العزيز ابراهيم ، ا.تميم مجدي ، ا.هايدي احمد مأموري الحركة ، ا.محمد نعيم رئيس قسم الوديعة ، بحضور ا.جهاد جلال رئيس قسم الامن جمركي و ا.مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي تحت اشراف جورج شاكر رئيس الوردية

وبتفتيش حقائب الراكبين تبين وجود مبالغ نقدية داخل الحقائب في صورة رزم مغلفة في استريتش شفاف ملفوفة داخل الملابس الشخصية باجمالي مبلغ ۱١٢٩٥۰۰ ريال سعودي فقط واحد مليون ومئة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة ريال سعودي لا غير

قرر ا.سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .