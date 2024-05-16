العدل الدولية تستمع لالتماس جنوب أفريقيا لوقف عملية إسرائيل في رفح

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات الاستماع بشأن الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

ويطلب هذا الطلب الأخير على وجه التحديد من المحكمة أن تأمر بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في رفح، وهي منطقة حيوية لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفقا لما نشرته تايمز أوف إسرائيل، يؤكد ادعاء جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل في رفح، والتي تفاقمت بسبب الظروف الإنسانية المتردية بالفعل في غزة، تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويؤكد أن هجومًا واسع النطاق من قبل إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى ظروف محسوبة لتحقيق التدمير المادي للسكان الفلسطينيين جزئيًا أو كليًا.

أشار يوفال كابلينسكي، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام للدولة، إلى السرعة التي تعاملت بها محكمة العدل الدولية مع طلب جنوب أفريقيا. ويشير هذا الإلحاح إلى أن المحكمة قد تصدر توجيهات قوية ضد إسرائيل، ومن المحتمل أن تتضمن أمراً بوقف إطلاق النار. وتشير الردود السابقة من محكمة العدل الدولية على طلبات جنوب أفريقيا، والتي تمت دون جلسات استماع، إلى استعداد المحكمة لاتخاذ إجراءات حاسمة.

تشهد الجلسات الحالية تقديم جنوب أفريقيا لحججها أولاً، يليها الوفد الإسرائيلي برئاسة نائب المستشار القانوني د. جيل-عاد نوعام. وفي البداية، قررت إسرائيل، التي نظرت في المذكرات المكتوبة، عرض قضيتها شفوياً. ومن المتوقع أن يصدر قرار محكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة سريعًا، مما يعكس الطبيعة العاجلة للالتماس.

وتمثل جلسة الاستماع هذه المحاولة الخامسة لجنوب أفريقيا لضمان تدخل محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. وقد أدت الطلبات السابقة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، ولكن هذه المرة، هناك احتمال كبير بأن تصدر محكمة العدل الدولية أمراً بوقف إطلاق النار. ومع ذلك، فإن امتثال إسرائيل لمثل هذا الأمر غير مؤكد. إن الأمثلة السابقة، مثل تحدي روسيا لأمر محكمة العدل الدولية بوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، توضح المخاطر المحتملة لعدم الامتثال. وإذا رفضت إسرائيل الامتثال، فقد تتصاعد القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يمكن أن تلعب الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) دورًا حاسمًا.

ويمكن أن يكون لعدم الامتثال أيضًا تداعيات جيوسياسية أوسع نطاقًا على إسرائيل، بما يؤثر بشكل خاص على علاقاتها مع حلفائها الرئيسيين مثل المملكة المتحدة وألمانيا. وقد يؤدي حتى إلى التفكير في فرض حظر على الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد من احتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالفعل بمراجعة قضايا متعددة تتعلق بكل من إسرائيل وحماس.

رفض رئيس محكمة العدل الدولية، وهو مواطن لبناني، طلب إسرائيل تأجيل الجلسة. ويواجه الفريق القانوني الإسرائيلي، الذي يضم ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع، مهمة صعبة. إن غياب المحامي البريطاني البروفيسور مالكولم شو، الذي تعاقدت معه إسرائيل في البداية ولكنه غير متاح بسبب التزامات سابقة، يزيد من تعقيد استراتيجية الدفاع الإسرائيلية.