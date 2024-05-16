جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: الاحتلال ينتهك القوانين الأممية ويجب وقف الإبادة

أكد ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل واضح القوانين الدولية والقرارات الأممية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية:" نعمل على وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية:" الاحتلال دمر كل مكان في قطاع غزة واستهدف سكانه ونطالب بوقف الإبادة الجماعية".

وفي سياق متصل ، قالت وزارة الصحة غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 39 فلسطينيا في القطاع خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت صحة غزة، أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قتلت 35.272 فلسلطينيا وأصابت 79.205 منذ 7 أكتوبر.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 64 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.