عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لماذا ترفض الأطباء إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية؟ أسامة عبد الحي يكشف

أسامة عبد الحي محرر
أسامة عبد الحي محرر صدى البلد

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن نقابة الأطباء تؤيد بشدة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على إنشاء مستشفيات جديدة تضيف لعدد الأسرّة الموجودة بمصر، ومنحها حزمًا تحفيزية وتيسيرات في سبيل ذلك، لكنها ليست مع منح القطاع الخاص المستشفيات القائمة بالفعل لإدارتها وتشغيلها.

أضاف عبد الحي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر"، على قناة "mbc" مصر، أن لدينا في مصر 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، والمستهدف في عام 2030 أن يكون لدينا 3 أسرة لكل 1000 مواطن، الأسرة، أي أننا نحتاج لمضاعفة العدد الموجود حاليا.

أشار إلى أن لدينا تجربة سابقة في مصر توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرّة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد قام ببناء مستشفى السعودي الألماني واحد بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.

تابع: "المستثمر إذا خيرته بين بيناء مستشفى أو شراء واحدة جاهزة، سيختار شراء المستشفى القائم بالفعل والجاهز للعمل".

ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه ليس هناك ضمانات كافية في القانون، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين محدودي الدخل أو معدومي الدخل، كما أنه لا يوجد ضمانات لحقوق الأطقم الطبية أو الإدارية العاملة في هذه المستشفيات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

ترشيحاتنا

وفد جنوب أفريقيا يدعو «العدل الدولية» لفرض تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين

أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث اعلامى لمنتخب مصر

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-