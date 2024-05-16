لماذا ترفض الأطباء إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية؟ أسامة عبد الحي يكشف

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن نقابة الأطباء تؤيد بشدة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على إنشاء مستشفيات جديدة تضيف لعدد الأسرّة الموجودة بمصر، ومنحها حزمًا تحفيزية وتيسيرات في سبيل ذلك، لكنها ليست مع منح القطاع الخاص المستشفيات القائمة بالفعل لإدارتها وتشغيلها.

أضاف عبد الحي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر"، على قناة "mbc" مصر، أن لدينا في مصر 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، والمستهدف في عام 2030 أن يكون لدينا 3 أسرة لكل 1000 مواطن، الأسرة، أي أننا نحتاج لمضاعفة العدد الموجود حاليا.

أشار إلى أن لدينا تجربة سابقة في مصر توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرّة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد قام ببناء مستشفى السعودي الألماني واحد بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.

تابع: "المستثمر إذا خيرته بين بيناء مستشفى أو شراء واحدة جاهزة، سيختار شراء المستشفى القائم بالفعل والجاهز للعمل".

ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه ليس هناك ضمانات كافية في القانون، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين محدودي الدخل أو معدومي الدخل، كما أنه لا يوجد ضمانات لحقوق الأطقم الطبية أو الإدارية العاملة في هذه المستشفيات.