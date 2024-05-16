مصر ترفض الاقتراح الإسرائيلي وتتمسك بحق فلسطين في إدارة معبر رفح

رفضت مصر اقتراحا إسرائيليا يقضي بإعادة فتح معبر رفح وإدارة تشغيله مستقبلا، بحسب مصدرين أمنيين لموقع سكاي نيوز البريطانية.

قالت المصادر الأمنية إن الخطة عرضها جهاز الأمن الإسرائيلي (شين بيت) أمس وتضمنت آلية لإدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي. لكن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تتم إدارته من قبل السلطات الفلسطينية فقط.

كان معبر رفح محوريا لدخول المساعدات إلى غزة وكذلك لخروج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم طبيا.

تم إغلاقه منذ 7 مايو بعد أن أصبح تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين اتهمت مصر إسرائيل بالمسؤولية عن إغلاق المعبر وما تلا ذلك من حجب المساعدات الإنسانية وذلك في ظل عملياتهما في الجانب الفلسطيني من المعبر.

تقول مصر إن إغلاق معبر رفح يرجع فقط إلى العملية العسكرية الإسرائيلية.