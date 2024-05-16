الصحة تنظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد

نظمت وزارة الصحة والسكان،اليوم الخميس، فاعلية للاحتفال باليوم العالمي التصلب المتعدد "MS"؛ للتوعية وتسليط الضوء على جهود الدولة المبذولة لتقديم الخدمات الطبية، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه المرضى، وكذلك سبل تأهيل المرضى وإزالة الحواجز الإجتماعية، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة دينا زمزم أستاذ طب المخ والأعصاب لجامعة عين شمس، والدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والدكتور إسماعيل رمضان، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نشوى ربيع نائب رئيس جمعية رعاية لدعم مرضى "MS"وعدد من أساتذة واستشاريين طب المخ والأعصاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تنظيم الفاعلية يهدف إلى تعزيز الوعي بمرض التصلب المتعدد، لدى الأطباء والمختصين، وكذلك الشباب حيث أن نسبة الإصابة بالمرض ترتفع من عمر (20-40) عام، بالإضافة إلى طرق التشخيص السليم، وتقييم الأعراض وعرض كل ماهو جديد في بروتوكولات علاج المرض، لافتاً الى أن التشخيص المبكر لحالات التصلب المتعدد يساهم في توفير العلاج المبكر للمرضى، بما ينعكس على تقليل نسب الإعاقة و تأهيلهم.



وأكد "عبدالغفار"، أن الدولة المصرية تقوم بتوفير العلاج ل 14ألف و200 حالة على نفقة الدولة و3آلاف و500 حالة بالتأمين الصحي، حرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، مشيراً إلى العمل على زيادة عدد المراكز والوحدات المختصة بتشخيص وعلاج مرضى التصلب المتعدد بكافة المحافظات، وتطوير وحدات التشخيص عن بعد بالمستشفيات والمراكز النائية.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والعاجلة، على أهمية التنسيق بين التخصصات الطبية المعنية لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد، وتقديم كافة مستويات الرعاية الطبية اللازمة على حسب مرحلة المرض، موضحاً أنه جار العمل على تأسيس وإنشاء عدد من مراكز الرعاية الحرجة لمرضى التصلب المتعدد على أن يكون أول مركز بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لاستقبال الحالات الحرجة من المرضى.

وأشارت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إلى عقد الدورات التدريبية وورش العمل للأطباء المختصين باستقبال المرضى بالمستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة باستمرار بما ينعكس على رفع مهارات الأطباء في التشخيص المبكر للمرضى، وتوجيههم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتلقي العلاج.

وقالت الدكتورة دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس وحدة التصلب المتعدد بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، إن التصلب المتعدد مرض مناعي يهاجم الجهاز العصبى المركزى، ومعدلات الاصابة في السيدات ضعف الرجال، مضيفةً أنه يتراوح عدد المرضى من 30 الى 50 ألف مريض في مصر، ويتم إكتشاف 50% فقط من المرضى، بما يؤكد أهمية التشخيص المبكر للمرض، ورفع الوعي بأعراض المرض من خلال الحملات التوعوية.

واستعرضت الدكتورة نشوى ربيع، نائب رئيس جمعية "رعاية" المتخصصة في مجال الاهتمام ورعاية مرضى التصلب المتعدد في مصر، قصص نجاح للمرضى في اكتشاف المرض والتغلب على كافة التحديات التي تواجه المرضى في ممارسة مختلف الأنشطة الحياتية، بما يسهم في تشجيع المرضى وأسرهم، كما وجهت الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة في توفير العلاج والخدمات الصحية للمرضى، منوهةً أن الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا في الاهتمام بمرضى التصلب المتعدد.