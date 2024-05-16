الرئيس السلوفاكي يتحدث مع رئيس الوزراء بعد نجاته من الاغتيال

قال رئيس وزراء سلوفاكيا المنتخب حديثا إنه تمكن من إجراء محادثة "شخصية" مع روبرت فيكو أثناء تعافيه في المستشفى.

وقال بيتر بيليجريني إنه يعرف رئيس الوزراء منذ أكثر من 20 عاما، وأخبره أنه "سعيد للغاية لأنه نجا" من محاولة الاغتيال.

قال بيليجريني، للصحفيين خارج المستشفى في بانسكا بيستريتسا: "لقد طلب مني الطبيب أن أجعل الزيارة قصيرة جدًا، لقد كانت مناقشة شخصية للغاية حول ما يشعر به وأنا سعيد جدًا لأنه نجا".

وقال أخبرته أننا نقف خلفه، ونرسل له الكثير من الدعم وأنه سيتعامل مع هذا الوضع الصعب للغاية. وأضاف: لقد كان متعبًا حقًا ولم يكن من الممكن التحدث معه لفترة أطول أو عن أي وضع سياسي".