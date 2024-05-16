بطلان تسجيلات الرقابة الإدارية.. محامي المتهم الأول يكشف مفاجأة في رشوة الجمارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها مسؤولين بمصلحة الجمارك، وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وآخرين.

وأكد دفاع المتهم الأول أمام هيئة المحكمة، على بطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة، بالمراقبة والتسجيل للمتهمين في القضية، مؤكدًا على بطلان التسجيلات التي أجراها عضو هيئة الرقابة الإدارية وذلك بغرض القبض على موكلي.

كما طالب دفاع المتهم الأول، ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 22 مارس 2023، مع بطلان اعتراف المتهم السابع، كما دفع دفاع المتهم الثاني، بانتفاء اركان جريمة الرشوة في حق موكله.

كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.