الرئيس السلوفاكي عن محاولة اغتيال فيكو: نجا من الموت بشعرة

قال الرئيس السلوفاكي المنتخب حديثا بيتر بيليجريني إن روبرت فيكو "نجا من الموت بشعرة واحدة" بعد إطلاق النار عليه عدة مرات في بلدة هاندلوفا.

في تحديث من مستشفى جامعة إف دي روزفلت، قال بيتر بيليجريني اذا كانت جروح الطلقات النارية في غير مكانها بملليمترات، فسنتحدث عنه باعتباره رئيس الوزراء الراحل.

وأضاف بيليجريني أن رئيس الوزراء "يعيش أسوأ ساعات وأيام حياته" ويأمل أن يتمكن من التعافي من إصاباته.

وقال إن الوضع لا يزال "حرجا للغاية" لكنه تمكن من التحدث إلى السيد فيكو لبضع دقائق في المستشفى.

وقال بيليجريني: "آمل أن يتمكن رئيس الوزراء في الأيام المقبلة من اتخاذ قرارات، لكن في هذه الأثناء سيتولى نائب رئيس الوزراء مهامه".