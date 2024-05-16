أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث إعلامي لمنتخب مصر

أثارت تصريحات حسام حسن عميد لاعبي العالم الأسبق والمدير الفني لمنتخب مصر جدلا واسعا وانتقادات شديدة لكونها أساءت إلى العديد من نجوم مصر فى المنتخب الوطنى سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين بالخارج علي حد وصف أحد النواب.

ونرصد من خلال هذا التقرير انتقادات بعض النواب لتصريحات المدير الفني لمنتخب مصر وتصريحات حسام حسن التي اثارت الجدل خلال الاونة الاخيرة فيما يلى:

انتقد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بشدة تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب التي أدلى بها للصحفيين، مؤكداً أن هذه التصريحات ليس وقتها وقد أساءت إلى العديد من نجوم مصر فى المنتخب الوطنى سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين بالخارج.



وتساءل " شمس الدين “ فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلاً : ”ما رأي الوزير فى تصريحات حسام حسن ؟ ولماذا لم تعلق على هذه التصريحات " وأين اتحاد كرة القدم من هذه التصريحات ؟ مؤكداً أن توقيت تصريحات حسام حسن سيئ للغاية ولا يجب أن تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر.



وطالب النائب السيد شمس الدين من المسئولين عن الرياضة المصرية وفى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إصدار قرار فورى بمنع الكابتن حسام حسن بالتحدث لوسائل الإعلام مستقبلاً مع الاسراع فى تعيين متحدث اعلامى لمنتخب مصر الوطنى على أن يكون ليس فقط المحترفين فى الاعلام الرياضى ولكن ممن لهم خبرة فى مجال التدريب حتى لاتصدر منه مثل هذه التصريحات التى تسيء لنجوم مصر الكبار فى عالم كرة القدم.



وقال النائب إننا ندعم منتخب مصر وحسام وإبراهيم حسن إلا أن تلك التصريحات حتى وإن كانت صحيحة فلا يجب أن تخرج من المدير الفني للمنتخب مؤكدا أنه لا يصح أن يقول حسام حسن إنه لا يجد لاعب جديد من الدوري ينضم للمنتخب وأن أزمات الكرة المصرية أكبر بكثير من موضوع المدير الفنى خاصة أن الكابتن حسام حسن وشقيقه التوأم كانا على علم وإدراك كاملين بمشكلات وازمات كرة القدم قبل أن يقبلا تحمل المسئولية فى هذا التوقيت الذى يحلم فيه كل المصريين بوصول مصر لمسابقة كأس العالم المقبلة وجلسة حسام حسن مع الصحفيين كانت يجب ألا تحدث وكان على مسئولى الاتحاد المصري لكرة القدم أن يطلبوا من حسام وإبراهيم حسن ألا يقوما مثل هذه الأمور.

تصريحات حسام حسن

** انظروا إلى الدوري المصري والكرة التي تلعب فيه، الدوري المصري لا يفرز اللاعبين المطلوبين وأخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع، نحن نعاني

**أريد أن يقول لي أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري، وما تم نقله من خلال بعض وسائل الإعلام خلال الجلسة الحالية بأني قلت إن هناك لاعبين لا يصلحون للانضمام من الدوري لمنتخب مصر كذب.

**معسكر إعداد المنتخب " ٤-٥ " أيام هيودينا مركز شباب مش كأس عالم .

أنا بطلب ٤ يام زيادة عن الأجندة الدولية لأن أنا في مهمه قومية زي ما الفرق بيتأجلها ماتشات محلية عشان المهام القومية بردو .. الوصول للمونديال صعب ومحتاج شغل

** بتقللوا من بوركينا فاسو اللي عنده ٢٨ محترف وأنا عندي ٨ بس، بلاش نسهل وصولنا للمونديال

**أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية.

** أسعار اللاعبين في مصر بضاعة أتلفها الهوا

** عمر مرموش عنده مشكلة في صباع إيده وهيعمل عملية، قولتله يا عمر أجل العملية 10 أيام على الأقل وإبراهيم حسن قاله يا عمر عندنا مهمة وطنية، ولكن عمر قاله النادي حجز ليا العملية، هل ده موقف يصدر من لاعب.

**"مصر بالنسبة لي أعلي من أي خط أحمر، أتعامل من خلال مجالي للدفاع عنها وأتمنى توعية الجمهور وليس خداعه، نحن لم نصعد كأس العالم بعد والوضع ليس سهل كما يظن البعض خريطة الكرة الأفريقية تغيرت، أنا متحفظ للغاية على تهيئة الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

**جميع اللاعبين خارج القائمة متاحون للاختيار لاحقا، فلا يوجد لاعب مستبعد ، والإصابات منعت بعض اللاعبين من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر

** تحدثنا مع النني وشرحنا له ضرورة أن يشارك باستمرار مع فريقه كي يستدعى إلى المنتخب

** أفضل لاعب في مصر؟ حاليا سنتحدث فقط عن اسمين البعض سيقول زيزو والبعض الآخر يقول إمام عاشور ثم سنسكت جميعا بعد ذلك.

**محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق، ولا توجد أزمة بيننا.

** يجب تغيير نظام الدوري المصري لا يوجد حل غير ذلك وتأسيس مرحلة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة التي تعيشها الكرة المصرية

**هناك رسائل سلبية جدا تصدر عن محللين فنيين تهون وتسهل جدا من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني فعليا كرويا.

** من حق الإعلام والرأي العام وشعب مصر معرفة ما نقوم به من أجل تحقيق طموحاته في البطولات التي يشارك بها المنتخب.