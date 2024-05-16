العراق يستضيف الدورة 34 للقمة العربية

يستضيف العراق الدورة رقم 34 للقمة العربية بالعام 2025 وذلك يحسب ماصرح به الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

و في كلمته بالقمة العربية الـ33، قال الرئيس العراقي "نلتقي اليوم بالتزامن مع تداعيات عدوان الكيان الصهيوني على غزة"، مضيفا: "ما يفعله الكيان الصهيوني يعد إبادة جماعية بكل المقاييس".

وأضاف: "نجدد وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا رئيس الجمهورية جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى "الحوار من أجل حل الأزمة".

وتابع : "العراق يجدد دعمه الكامل للبنان للوصول للاستقرار السياسي والاقتصادي".

كما أعرب عن دعمه أي خطوات لحصول الشعب اليمني على الاستقرار، مناشدا المجتمع الدولي "لمساعدة الدول التي تضررت بسبب المناخ".

كما أكد رفض العراق للانتهاكات التي تطال أراضيه أو استخدامها للاعتداء على الآخرين".

ولفت الي أن العراق يشهد ثورة خدمية وصناعية بقيادة الحكومة وندعو إلى الاستثمار بالبلاد.

وختم رئيس الجمهورية: " العراق سيستضيف الدورة 34 للقمة العربية العام 2025".