نيران صديقة إسرائيلية تقتـ.ل خمسة جنود بغزة..والشعب اليهودي يفقد الثقة في النصر

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي يوم الخميس إن خمسة من جنوده قُتلوا عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على مبنى في غزة تستخدمه قواته، مما يزيد من خسائر الحرب على إسرائيل وسط ضغوط من عائلات الرهائن والحلفاء لإنهاء القتال.

قال الجيش إن سبعة جنود آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة مساء الأربعاء. وأطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين على المبنى بعد أن ظنت أن مجموعة من المظليين الإسرائيليين المتواجدين بالداخل هم مسلحون. وقال الجيش إن ثلاثة من الجنود المصابين أصيبوا بجروح خطيرة، مضيفا أنه يحقق في الحادث.

وفقا لوول ستريت جورنال، كان ما يسمى بالنيران الصديقة سببا شائعا لمقتل الجنود الإسرائيليين طوال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة، حيث تعقد القتال بسبب البيئة الحضرية الكثيفة في القطاع. قبل حادثة يوم الأربعاء في جباليا، توفي ما لا يقل عن 44 جنديًا إسرائيليًا من أصل 273 جنديًا قتلوا في غزة نتيجة "حوادث عملياتية"، وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي.

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه سيرسل ألوية إضافية إلى جنوب غزة. وأرسل الجيش أيضا قوات إلى أجزاء من غزة، مثل جباليا، حيث يقول إن المسلحين عادوا إلى الظهور في المناطق التي طهرها من قبل.

تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حملتها في غزة مع ارتفاع عدد القتلى في القطاع. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا في غزة منذ بداية الحرب معظمهم من المدنيين دون تحديد عدد المقاتلين.

كما كانت هناك مظاهرات يومية في جميع أنحاء إسرائيل، بقيادة عائلات الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجمات 7 أكتوبر. ويريد المتظاهرون من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعطاء الأولوية لعودة الرهائن، حيث يقول الكثيرون إنه لا يفعل ما يكفي لإطلاق سراح أقاربهم ويدعو إلى إجراء انتخابات.

أظهر استطلاع للرأي نشره يوم الأحد معهد سياسة الشعب اليهودي في إسرائيل أن نسبة اليهود الإسرائيليين الواثقين من أن إسرائيل قادرة على الفوز في الحرب انخفضت إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ بداية الحرب – إلى 38% من 61% في مارس. قال أغلبية من 41% من المستطلعين إنهم غير واثقين من قدرة إسرائيل على الفوز في الحرب.

وتعثرت محادثات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الحكومات العربية وسط خلافات حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كان وقف القتال سيكون مؤقتا أم دائما، وبعد هجوم حماس على معبر حدودي رئيسي مع إسرائيل أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وكثفت إسرائيل هجماتها في شرق رفح هذا الشهر وطلبت من مئات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إليها الرحيل.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر أن الجيش الإسرائيلي قام بتقليص خططه لشن هجوم شامل على رفح لصالح نهج أكثر تدريجيًا يسعى إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين والعائدات على مراحل. وتقول السلطات الفلسطينية إن عشرات المدنيين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية في رفح.

وانتقد بعض المسؤولين الأمنيين والمحللين الإسرائيليين حكومة نتنياهو لعدم طرح خطة بشأن من سيحل محل حماس كسلطة حاكمة في غزة بعد الحرب.

وانتقد بعض المسؤولين الأمنيين والمحللين الإسرائيليين حكومة نتنياهو لعدم طرح خطة بشأن من سيحل محل حماس كسلطة حاكمة في غزة بعد الحرب.

وأعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن هذه المخاوف علناً في خطاب ألقاه يوم الأربعاء. وقال جالانت: "على نتنياهو أن يتخذ قرارا ويعلن أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، وأن إسرائيل لن تقيم حكما عسكريا في قطاع غزة، وأنه سيتم طرح بديل حكم لحماس في قطاع غزة على الفور". قال.

وزادت إدارة بايدن الضغوط على إسرائيل للموافقة على خطة سياسية لإنهاء الحرب. وأرجأت الولايات المتحدة أيضًا شحنة أسلحة إلى إسرائيل، كجزء من محاولة لمنع إسرائيل من القيام بعملية كبيرة في رفح، حيث تقول إسرائيل إن كتائب حماس المتبقية تتمركز.

كما طالبت إدارة بايدن وحكومات غربية أخرى حكومة نتنياهو بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث قالت المنظمات الإنسانية إن السكان في شمال القطاع يعانون بالفعل من المجاعة.

قال مسؤولون مصريون إن مصر رفضت عدة طلبات إسرائيلية لتنسيق إعادة فتح وإدارة معبر رفح. ومن بين المقترحات الإسرائيلية خطة لجعل السلطة الفلسطينية - التي تحكم حاليا المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بشكل شبه مستقل - تساعد في إدارة جانب غزة من المعبر بشكل غير رسمي، مع تحديد موظفيها كأعضاء في المنظمات الإنسانية المحلية.