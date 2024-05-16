عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيران صديقة إسرائيلية تقتـ.ل خمسة جنود بغزة..والشعب اليهودي يفقد الثقة في النصر

صدى البلد

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي يوم الخميس إن خمسة من جنوده قُتلوا عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على مبنى في غزة تستخدمه قواته، مما يزيد من خسائر الحرب على إسرائيل وسط ضغوط من عائلات الرهائن والحلفاء لإنهاء القتال.

قال الجيش إن سبعة جنود آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة مساء الأربعاء. وأطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين على المبنى بعد أن ظنت أن مجموعة من المظليين الإسرائيليين المتواجدين بالداخل هم مسلحون. وقال الجيش إن ثلاثة من الجنود المصابين أصيبوا بجروح خطيرة، مضيفا أنه يحقق في الحادث.

وفقا لوول ستريت جورنال، كان ما يسمى بالنيران الصديقة سببا شائعا لمقتل الجنود الإسرائيليين طوال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة، حيث تعقد القتال بسبب البيئة الحضرية الكثيفة في القطاع. قبل حادثة يوم الأربعاء في جباليا، توفي ما لا يقل عن 44 جنديًا إسرائيليًا من أصل 273 جنديًا قتلوا في غزة نتيجة "حوادث عملياتية"، وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي.

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه سيرسل ألوية إضافية إلى جنوب غزة. وأرسل الجيش أيضا قوات إلى أجزاء من غزة، مثل جباليا، حيث يقول إن المسلحين عادوا إلى الظهور في المناطق التي طهرها من قبل.

تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حملتها في غزة مع ارتفاع عدد القتلى في القطاع. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا في غزة منذ بداية الحرب معظمهم من المدنيين دون تحديد عدد المقاتلين.

كما كانت هناك مظاهرات يومية في جميع أنحاء إسرائيل، بقيادة عائلات الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجمات 7 أكتوبر. ويريد المتظاهرون من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعطاء الأولوية لعودة الرهائن، حيث يقول الكثيرون إنه لا يفعل ما يكفي لإطلاق سراح أقاربهم ويدعو إلى إجراء انتخابات.

أظهر استطلاع للرأي نشره يوم الأحد معهد سياسة الشعب اليهودي في إسرائيل أن نسبة اليهود الإسرائيليين الواثقين من أن إسرائيل قادرة على الفوز في الحرب انخفضت إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ بداية الحرب – إلى 38% من 61% في مارس. قال أغلبية من 41% من المستطلعين إنهم غير واثقين من قدرة إسرائيل على الفوز في الحرب.

وتعثرت محادثات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الحكومات العربية وسط خلافات حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كان وقف القتال سيكون مؤقتا أم دائما، وبعد هجوم حماس على معبر حدودي رئيسي مع إسرائيل أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وكثفت إسرائيل هجماتها في شرق رفح هذا الشهر وطلبت من مئات الآلاف من الأشخاص الذين لجأوا إليها الرحيل.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر أن الجيش الإسرائيلي قام بتقليص خططه لشن هجوم شامل على رفح لصالح نهج أكثر تدريجيًا يسعى إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين والعائدات على مراحل. وتقول السلطات الفلسطينية إن عشرات المدنيين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية في رفح.

وانتقد بعض المسؤولين الأمنيين والمحللين الإسرائيليين حكومة نتنياهو لعدم طرح خطة بشأن من سيحل محل حماس كسلطة حاكمة في غزة بعد الحرب.

وانتقد بعض المسؤولين الأمنيين والمحللين الإسرائيليين حكومة نتنياهو لعدم طرح خطة بشأن من سيحل محل حماس كسلطة حاكمة في غزة بعد الحرب.

وأعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن هذه المخاوف علناً في خطاب ألقاه يوم الأربعاء. وقال جالانت: "على نتنياهو أن يتخذ قرارا ويعلن أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، وأن إسرائيل لن تقيم حكما عسكريا في قطاع غزة، وأنه سيتم طرح بديل حكم لحماس في قطاع غزة على الفور". قال.

وزادت إدارة بايدن الضغوط على إسرائيل للموافقة على خطة سياسية لإنهاء الحرب. وأرجأت الولايات المتحدة أيضًا شحنة أسلحة إلى إسرائيل، كجزء من محاولة لمنع إسرائيل من القيام بعملية كبيرة في رفح، حيث تقول إسرائيل إن كتائب حماس المتبقية تتمركز.

كما طالبت إدارة بايدن وحكومات غربية أخرى حكومة نتنياهو بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث قالت المنظمات الإنسانية إن السكان في شمال القطاع يعانون بالفعل من المجاعة.

قال مسؤولون مصريون إن مصر رفضت عدة طلبات إسرائيلية لتنسيق إعادة فتح وإدارة معبر رفح. ومن بين المقترحات الإسرائيلية خطة لجعل السلطة الفلسطينية - التي تحكم حاليا المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بشكل شبه مستقل - تساعد في إدارة جانب غزة من المعبر بشكل غير رسمي، مع تحديد موظفيها كأعضاء في المنظمات الإنسانية المحلية.

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

ترشيحاتنا

إعلان المنامة يؤكد ضرورة الوصول لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

وفد جنوب أفريقيا يدعو «العدل الدولية» لفرض تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين

أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث إعلامي لمنتخب مصر

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-