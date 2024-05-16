مكتب خدمات التجارة الأمريكية يدعو العامة للاستثمار للمشاركة في قمة كبرى بالولايات المتحدة

التقى اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مكتب خدمات التجارة الأمريكية، برئاسة راشيل بيللينجلسيا، المدير التنفيذي للإدارة، و إيرين كول، نائب الوزير المفوض التجاري، و دينا بسادا، متخصصة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية لدى مصر.

ويعتبر مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية الذراع الترويجي لوزارة التجارة الأمريكية، ويساعد الشركات الأمريكية فيما يخص الاستثمار والتجارة في أسواق عالمية جديدة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.

واستعرض اللواء ياسر عباس ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فيما يخص زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في مصر، من تطوير البنيه التحتية، وتفعيل حوافز وضمانات الاستثمار، وميكنة ورقمنة معظم الإجراءات.

وأبدت راشيل بيلينجلسيا، إعجابها الشديد بالتقدم الملحوظ بمستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، والدعم الدائم من قبل الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري، وكذلك المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وعقد شراكات مع شركات مصرية لضخ استثمارات بالسوق الأفريقي.



وقامت راشيل بيلينجلسيا، بدعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في قمة Select USA للاستثمار بالعاصمة الإمريكية واشنطن، والتي تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، وتشهد حضور كبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص وغيرهم من رواد الفكر الاقتصادي، لبحث تطورات بيئة الاستثمار حول العالم وتوجهات الصناعة والاستثمار.