العراق .. اندلاع حريق ضخم في حقول حنطة

أفادت وسائل إعلام عراقية باندلاع حريق ضخم في حقول حنطة وسط قرية سليمان الداود جنوب غربي مدينة كركوك.

وفي وقت سابق؛ اندلع حريق ضخم في أحد الأقسام الداخلية للطلاب في حي "رزا" داخل مركز المدينة دهوك العراقية بحسب ما صرح به مصدر أمني من مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك.

الحادث أسفر عن إصابة طالبين من سكنة قضاء شيخان حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب التحقيقات الأولية؛ فتشير المعلومات إلى أن سبب الحريق يعود إلى انفجار أسطوانة غاز.

كما، اندلع حريق "كبير" في سوق القيصرية وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان جراء تماس كهربائي مما أسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية وخسائر فادحة تُقدر بمئات ملايين الدنانير.

