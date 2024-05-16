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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غدا المطرب اللبناني عزيز عبده ومخرج المداح في سبوت لايت مع شيرين سليمان

صدى البلد

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد ، المطرب اللبناني عزيز عبده وذلك في كواليس تصوير أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان معدي، ويكشف خلال اللقاء كواليس اختياره بالأغنية رغم عدم اقتناعه بها في البداية والشخص الذي اقنعه بغنائها وتصويرها

كما يتحدث عن علاقته بالملحن عمرو مصطفى وكواليس العمل معه وسر التشابة بينهما في المجال الموسيقي كما يتحدث ايضا عن حقيقة تعاونه مع المطربة العالمية جينيفر لوبيز في مشروع غنائي كبير، وكشف ايضا عن سر لقب ريكي مارتن العرب ومن اطلق عليه هذا اللقب ، كما تحدث ايضا عن تجربة التمثيل، واكتر المطربين المصريين والعرب الذين يحب الاستماع لهم.

كما تستعرض خلال الحلقة لقاء خاص مع المخرج أحمد سمير فرج الذي يكشف تفاصيل واسرار خاصة عن مسلسل المداح وعلاقته بالفنان فتحي عبدالوهاب والصعوبات التي واجهته في الجزء الرابع من المسلسل وحقيقة الظواهر الغريبة التي حدثت اثناء التصوير.

كما تستعرض ايضا لقاء خاص مع الفنان تامر شلتوت الذي يتحدث عن مشاركته في مسلسل المدار بشخصية عماد والتحول الذي حدث للشخصية وكيف كان رد فعل الجمهور أثناء عرض المسلسل، ويتحدث ايضا عن مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي بشخصية رامي ومن هي الشخصية الحقيقة التي استوحي منها تفاصيل هذه الشخصية الشريرة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.

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